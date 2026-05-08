Ενα ματς που περίμεναν όλοι, ένα στο οποίο θα γραφόταν ιστορία, ένα ματς που ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήθελε να αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα της ομάδας όπως της… αρμόζει. Αλλά θα πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι το φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός εκεί (λέγεται πως θα καλέσει μια πολύ μεγάλη ομάδα). Γιατί; Γιατί η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους Πράσινους με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, μια αγωνιστική η οποία είναι εκείνη στην οποία ο σύλλογος θα δώσει το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του στο ιστορικό του γήπεδο.

Στον Παναθηναϊκό σοκαρίστηκαν από την απόφαση της ΔΕΑΒ καθώς στο ντέρμπι με την ΑΕΚ κύλησαν όλα ήρεμα. Πλην όμως, όπως έγινε γνωστό, δύο κροτίδες στη θύρα 13 και μερικά πυροτεχνήματα στη θύρα 7 του «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν η αιτία για να τιμωρηθεί η ομάδα με μία αγωνιστική, που σημαίνει πως με τα τωρινά δεδομένα το Τριφύλλι θα αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Η ποινή που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ είναι εφέσιμη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα δεδομένο που δεν περνά απαρατήρητο. Μέχρι σήμερα καμία ομάδα που προσέφυγε με έφεση δεν κατάφερε να «σβήσει» την τιμωρία της.

Αυτό που έχει συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν (Αρης και ΑΕΚ) είναι η μετατόπιση της ποινής σε άλλη ημερομηνία. Με απλά λόγια, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά με τον κόσμο του απέναντι στον ΠΑΟΚ και να εκτίσει την τιμωρία του στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Βέβαια, ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι δεδομένο πως συμφέρει τους Πράσινους, καθώς ενδεχόμενη μεταφορά της ποινής θα σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα χωρίς τον κόσμο του.

Και σίγουρα θα πρόκειται για παιχνίδι με μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, μιας και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο αφού είναι οριστικά τέταρτος. Μένει να δούμε αν θα επιλέξει η ΠΑΕ να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ή θα επιλέξει να αποχαιρετήσει ο κόσμος σε μια διαφορετική περίσταση (φιλικό) την ιστορική έδρα της ομάδας πριν από την προσωρινή μετακόμιση στο Ολυμπιακό Στάδιο και τη μόνιμη στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Η Λεωφόρος πάντως θα παραμείνει ανοιχτή, αφού ένα πρόβλημα στο γήπεδο της Νεάπολης αναγκάζει την Κηφισιά να μετακομίσει για τα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με Ατρόμητο και ΑΕΛ, τα οποία θα τα δώσει στο «Απόστολος Νικολαΐδης».