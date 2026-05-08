Η ιδέα είναι αυτό που λέμε breakthrough. Διατυπώθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και μπορεί να αλλάξει το σκηνικό.

Τη μεταφέρω όπως τη διάβασα, μην την αδικήσω.

«Δημιουργία ενός σταθερού καναλιού YouTube του ΠΑΣΟΚ που θα λειτουργεί καθημερινά και θα αποτελεί βήμα ώστε ο Εκπρόσωπος Τύπου να ανοίγει την ατζέντα. Παράλληλα θα παρεμβαίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετούνται με βάση το αντικείμενό τους ενώ θα συμμετέχουν και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου εκ περιτροπής στις συζητήσεις» (tovima.gr, 7/5).

Με άλλα λόγια, εικάζουμε πως η ελληνική κοινωνία που ούτως ή άλλως περιμένει κάθε μέρα με κομμένη την ανάσα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα ψάχνει κάποιο εικονικό κανάλι κι αν το βρει θα μάθει την ατζέντα.

Μετά την ατζέντα θα ακούει και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που θα αναλύουν τον πόνο τους.

Πρακτικά δεν το βρίσκω πολύ εύκολο ή ιδιαίτερα ελκυστικό. Ενώ θυμίζω ότι και πολιτικά το είχε δοκιμάσει με πραγματικά κανάλια κι ο αείμνηστος Τσαουσέσκου στην πατρίδα της κυρίας Κοβέσι αλλά δεν τον έσωσε.

Τουλάχιστον όμως στο ΠΑΣΟΚ λένε και καμία κουβέντα να περνάει η ώρα. Στη ΝΔ η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι σαν το Ευρωμπάσκετ, παίζει κάθε διετία.

Πού να πουν οι άνθρωποι τον καημό τους; Και πού να πλακωθούν;

Αλλά και τι πόνο έχουν; Διότι αν πονούν σήμερα οι νεοδημοκράτες, τι να πουν οι συριζαίοι που κοντεύουν να εξαερωθούν ή οι οπαδοί του Στέφανου που χάθηκαν στις διακοπές ή οι αγωνιστές της Νέας Αριστεράς που ζουν στην κατάθλιψη για τη φλοτίλα;

Να βάλουμε ένα μέτρο, λοιπόν. Δεν είναι όλα ίσιωμα.

Κι επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν ψωνίζει «από καλάθι» όπως είπε πολύ σωστά κι η Νάντια, προτείνω για καθαρά τηλεοπτικούς λόγους να εμφανίζεται κάθε πρωί ο εκπρόσωπος του κόμματος σε κανονικό πρωινάδικο να παρουσιάζει την ατζέντα.

Πώς να το κάνουμε; Αλλο να έχεις δίπλα σου Φαίη ή Τσιμτσιλή που έχουν ένα βάρος κι άλλο να παίζεις με Τζάκρη, Κασιμάτη και άλλες μετανοούσες.

Αμέσως μετά την ατζέντα και πριν εμφανιστεί ο μάγειρας της εκπομπής, ο εκπρόσωπος θα παραχωρεί τη θέση του σε μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Κι αυτά εκ περιτροπής θα λένε τα δικά τους στη ρουμπρίκα «Το ΠΑΣΟΚ μαγειρεύει».

Σίγουρη επιτυχία. Να μη σας πω ότι θα ζηλέψουν οι νεοδημοκράτες βουλευτές και θα πάθουν νευρικό κλονισμό.

Αλλά έτσι είναι οι «συμμορίες». Δεν μπορεί να τα έχουν όλα!