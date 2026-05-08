Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Αθλητικό Κέντρο «Νίκος Σολομωνίδης», κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης futsal ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ, οδηγώντας στην οριστική διακοπή του αγώνα.

Λίγα λεπτά πριν από τη λήξη, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας πέταξαν αντικείμενα και κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια αρκετοί εισέβαλαν στο παρκέ, αναγκάζοντας τον διαιτητή να διακόψει οριστικά την αναμέτρηση.

Στο σημείο επενέβη η αστυνομία για να επαναφέρει την τάξη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, όμως η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου, όπου καταγράφηκαν πετροβολισμοί και νέες ρίψεις αντικειμένων και κροτίδων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γνωστοποίησε πως η υπόθεση θα εξεταστεί από τον Αθλητικό Δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει τόσο για την τύχη της αναμέτρησης όσο και για πιθανές επιπτώσεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Όπως σημειώνει «ο σημερινός αγώνας της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Futsal μεταξύ των ομάδων της ΑΕΛ του ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, διακόπηκε δύο δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του».

Επισημαίνει ότι «στο χρονικό σημείο της διακοπής ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο Αθλητικός Δικαστής».