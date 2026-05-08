Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο δήλωσε ότι ένιωσε «εντελώς συγκλονισμένος από τις ευχές» που έλαβε με αφορμή τα εκατοστά του γενέθλια την Παρασκευή, ευχαριστώντας θερμά όσους του ευχήθηκαν. Ο διάσημος φυσιοδίφης είχε ελπίσει να γιορτάσει ήσυχα τη σημαντική αυτή ημέρα, όμως το ορόσημο θα τιμηθεί με μια ζωντανή εκδήλωση στο Royal Albert Hall, που θα μεταδοθεί από το BBC One, με μουσική από τις εκπομπές του και αφηγήσεις προσωπικοτήτων που εμπνέονται από το έργο του.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο Ατένμπορο ανέφερε: «Είχα σκεφτεί να γιορτάσω τα εκατό μου χρόνια ήσυχα, αλλά φαίνεται πως πολλοί από εσάς είχατε διαφορετικά σχέδια».

Πρόσθεσε πως έχει δεχθεί ευχές «από νηπιαγωγεία έως οίκους ευγηρίας και από αμέτρητους ανθρώπους κάθε ηλικίας», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να απαντήσει προσωπικά σε όλους, αλλά «ευχαριστεί ειλικρινά για τα ευγενικά μηνύματα».

Η χαρακτηριστική φωνή του Ατένμπορο έχει περιγράψει τα θαύματα της ζωής στον πλανήτη για δισεκατομμύρια θεατές, εμπνέοντας παγκόσμιες προσπάθειες προστασίας της άγριας ζωής σε μια εποχή μαζικών εξαφανίσεων και περιβαλλοντικής κρίσης.

Φόρος τιμής από μουσεία και ιδρύματα

Για τα γενέθλιά του, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ονόμασε ένα νέο είδος παρασιτικής σφήκας Attenboroughnculus tau προς τιμήν του και διοργανώνει την έκθεση Our Story With David Attenborough, η οποία θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο.

Στους Βασιλικούς Κήπους του Kew, οι εργαζόμενοι ηχογράφησαν μήνυμα αφιερωμένο στον Ατένμπορο, καλώντας το κοινό να τον τιμήσει φροντίζοντας περισσότερο τα φυτά και τους μύκητες. Το Αυστραλιανό Μουσείο, του οποίου είναι επίτιμος προστάτης, προσφέρει δωρεάν είσοδο στη νέα έκθεση Bloodsuckers: Nature’s Vampires.

Παγκόσμια αναγνώριση και επιρροή

Από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της τέχνης καταφθάνουν μηνύματα θαυμασμού. Ο φυσιοδίφης Κρις Πάκαμ τόνισε πως ο Ατένμπορο είναι «ο μεγαλύτερος εν ζωή παρουσιαστής και ο σημαντικότερος πρεσβευτής της ζωής στη Γη». Ο ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν σημείωσε ότι ο Ατένμπορο συνοψίζει «το καλύτερο του BBC», καθώς δημιουργεί σοβαρές εκπομπές για το ευρύ κοινό και «μεταδίδει τον ενθουσιασμό του με τρόπο μοναδικό».

Ο Ατένμπορο θεωρείται αξεπέραστος αφηγητής, με χιούμορ και δραματική ακρίβεια που συνδέουν το κοινό με οικοσυστήματα από τον Αμαζόνιο έως την Αρκτική. Χάρη στην τηλεόραση και τη δουλειά του BBC Natural History Unit, είναι ο πιο αξιόπιστος ερμηνευτής της φύσης και ένας από τους πιο αγαπητούς Βρετανούς, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Η πορεία του στη δημόσια τηλεόραση

Γεννημένος το 1926 στο Isleworth του δυτικού Λονδίνου και μεγαλωμένος κοντά στο Λέστερ, ο Ατένμπορο πέρασε τα παιδικά του χρόνια εξερευνώντας τη φύση. Μετά το ναυτικό και την εκδοτική δραστηριότητα, εντάχθηκε στο BBC το 1950, όπου δημιούργησε ντοκιμαντέρ από τον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου και το 1965 ανέλαβε τη διεύθυνση του BBC2, συμβάλλοντας σε ιστορικές παραγωγές όπως το Civilisation.

Η αγάπη του για την άγρια ζωή τον οδήγησε στη σειρά Life on Earth το 1979. Σε ένα εμβληματικό επεισόδιο στη Ρουάντα, συνομίλησε με έναν γορίλα, λέγοντας: «Είναι άδικο ο άνθρωπος να έχει επιλέξει τον γορίλα ως σύμβολο επιθετικότητας, όταν αυτό είναι το μόνο που ο γορίλας δεν είναι – κι εμείς είμαστε».

Ακτιβισμός και περιβαλλοντικό μήνυμα

Παρότι κάποιοι, όπως ο συγγραφέας Τζορτζ Μόνμπιο, τον έχουν επικρίνει για «ανεπαρκή υπεράσπιση του φυσικού κόσμου», πολλοί υπερασπίστηκαν την προσέγγισή του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτιμά να ενσωματώνει οικολογικά μηνύματα στα έργα του χωρίς υπερβολές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «απώθηση».

Τα τελευταία χρόνια, έχει εντείνει τις εκκλήσεις του για δράση απέναντι στην κλιματική κρίση. Το 2018, δήλωσε ότι στόχος του είναι «να κάνει τους ανθρώπους να νοιαστούν αρκετά ώστε να δράσουν», κάτι που επιτεύχθηκε με τη σειρά Blue Planet, η οποία ενέπνευσε παγκόσμια εκστρατεία κατά των πλαστικών.

Την ίδια χρονιά, από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών στην Πολωνία, προειδοποίησε: «Αν δεν δράσουμε, η κατάρρευση των πολιτισμών μας και η εξαφάνιση μεγάλου μέρους του φυσικού κόσμου είναι προ των πυλών». Τρία χρόνια αργότερα, στη Διάσκεψη Cop26 στη Γλασκώβη, απηύθυνε μήνυμα στους νέους: «Στη δική μου ζωή είδα μια τρομερή παρακμή. Στη δική σας μπορείτε και πρέπει να δείτε μια θαυμαστή ανάκαμψη».