Τραγωδία στην Ινδονησία, καθώς τρεις εκδρομείς που πραγματοποιούσαν πεζοπορία, ανάμεσά τους δύο ξένοι, έχασαν τη ζωή τους ύστερα από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους. Σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης, δέκα ακόμη άτομα αγνοούνται μετά το σημερινό περιστατικό στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους.

Σύμφωνα με τις αρχές, δέκα ακόμη άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι στη ζώνη που είχε ήδη κλείσει για επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, όταν οι επιστήμονες είχαν καταγράψει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί και συνοδεύτηκε από έντονο «βουητό» και πυκνή στήλη καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του Ντουκόνο. Το ηφαίστειο βρίσκεται στην επαρχία των Βόρειων Μολούκων, όπως ανέφερε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

«Οι στάχτες κατευθύνονται προς βορρά, οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για βροχές ηφαιστειακής τέφρας», τόνισε η ίδια σε ανακοίνωσή της.

Η Σάρια προειδοποίησε ότι ο ηφαιστειακός καπνός ενδέχεται να αποδειχθεί επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και να προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές, καθώς τα σύννεφα τέφρας επηρεάζουν συχνά τις αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες στην περιοχή.