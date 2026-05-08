Η διπλωματία της Βρετανίας χαρακτήρισε «ανεύθυνη» και «εντελώς αδικαιολόγητη» την προτροπή της Ρωσίας να απομακρυνθεί εσπευσμένα ο άμαχος πληθυσμός από το κέντρο του Κιέβου εξαιτίας της απειλής του ρωσικού στρατού ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν ο στρατός της Ουκρανίας αποπειραθεί να εμποδίσει τις εκδηλώσεις για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αύριο Σάββατο στη Μόσχα.

«Οι απειλές της Μόσχας να πλήξει την καρδιά του Κιέβου και οι προειδοποιήσεις στις διπλωματικές αποστολές να εγκαταλείψουν το Κίεβο είναι (…) ανεύθυνες και εντελώς αδικαιολόγητες», ανέφερε μια εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις σε ανακοίνωσή του.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον διπλωματικής αποστολής θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και νέα κλιμάκωση αυτού του παράνομου πολέμου», συμπλήρωσε.