Οι The Rolling Stones ανακοινώνουν χθες την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου στούντιο άλμπουμ τους, Foreign Tongues, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου!

Η συλλογή των 14 κομματιών έρχεται λιγότερο από τρία χρόνια μετά το παγκοσμίως καταξιωμένο και βραβευμένο με Grammy “Hackney Diamonds”, που βρέθηκε στην κορυφή των charts παγκοσμίως και σημείωσε πολυπλατινένιες πωλήσεις.

Το νέο άλμπουμ ανακοινώνεται με το ανεβαστικό και «κολλητικό» lead single ‘In the Stars’, το οποίο κυκλοφορεί ψηφιακά από σήμερα μαζί με το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ ‘Rough and Twisted’.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο και το Foreign Tongues ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios στο Δυτικό Λονδίνο, με τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood να επανενώνονται με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt, ο οποίος είχε αναλάβει και το Hackney Diamonds. Το αποτέλεσμα είναι ένας δυναμικός και σύγχρονος δίσκος που διατηρεί τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα εξερευνά νέα ηχητικά και στιχουργικά πεδία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδική τους κληρονομιά.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστές ερμηνείες από τους Jagger, Richards και Wood, μαζί με βασικούς συνεργάτες τους όπως οι Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan. Περιλαμβάνει επίσης μια ιδιαίτερη συμμετοχή του Charlie Watts, ηχογραφημένη σε μία από τις τελευταίες του sessions πριν τον θάνατό του το 2021. Επιπλέον, συμμετέχει μια εντυπωσιακή σειρά από guest καλλιτέχνες, όπως οι Steve Winwood, Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.

Mick Jagger: “I love doing these recording sessions in

London at Metropolis. It was a very intense few weeks recording Foreign Tongues. We had 14

great tracks and we went as fast as we could. I like the room there as it’s not too big so you can

feel the passion in the room from everyone.”

Keith Richards: “The Foreign Tongues album has a continuity from Hackney Diamonds

and it was great to be working in London again, and to have that London vibe around us. It was a

month of concentrated punch. To me, it’s all about the enjoyment of it. I’m blessed to be able to

do this and long may it last.”

Ronnie Wood: “The atmosphere in the room was so creative, and the whole band

was on top form throughout the whole process. Very often we nailed it on the first take. I hope

everyone loves it.

Κυκλοφορεί από την Minos Emi/ Universal Music.