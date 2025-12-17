Οι Rolling Stones ακύρωσαν τα σχέδιά τους για περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη το 2026, σύμφωνα με πηγή κοντά στο συγκρότημα που επικαλείται το Variety. Η απόφαση ακολουθεί αναφορές ότι ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς δεν μπορεί να «δεσμευτεί» σε αυστηρό πρόγραμμα περιοδείας.

Προηγήθηκε δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, στο οποίο Αμερικανός κριτικός μουσικής ανέφερε πως ο Ρίτσαρντς ενημέρωσε τον Μικ Τζάγκερ και τον Ρόνι Γουντ ότι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε νέα περιοδεία αυτή την περίοδο.

«Οι Rolling Stones είχαν δεχθεί προτάσεις από μεγάλους διοργανωτές με πολλές ιδέες και ημερομηνίες για το επόμενο καλοκαίρι. Όταν όμως κάθισαν να συζητήσουν σοβαρά για την περιοδεία, ο Κιθ είπε ότι δεν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια διάρκειας άνω των τεσσάρων μηνών», ανέφερε ο κριτικός.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, ο πιανίστας του συγκροτήματος Τσακ Λίβελ και εκπρόσωπος του γκρουπ είχαν δηλώσει πρόσφατα στον βρετανικό Τύπο ότι οι Stones έχουν σχεδόν ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ – το δεύτερο με τον 35χρονο παραγωγό Άντριου Γουάτ – και σχεδίαζαν περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Ωστόσο, ο Ρίτσαρντς, ο οποίος συμπληρώνει 82 χρόνια ζωής την Πέμπτη, φέρεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις φυσικές απαιτήσεις μιας ακόμη εκτεταμένης περιοδείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο κιθαρίστας έχει αναφερθεί δημόσια στη μάχη του με την αρθρίτιδα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «ήπια». Παράλληλα, έχει παραδεχθεί ότι η πάθηση τον έχει αναγκάσει να τροποποιήσει τον τρόπο παιξίματός του.

Εκπρόσωπος που δεν κατονομάζεται σημείωσε: «Το συγκρότημα ήθελε να κάνει περιοδεία νωρίτερα φέτος, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι δύσκολο για τους θαυμαστές τους, αλλά οι Stones θα επιστρέψουν στη σκηνή όταν θα είναι καλά και έτοιμοι».

Οι Rolling Stones πραγματοποιούν περιοδείες σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν και τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμά τους έχει περιοριστεί. Η πιο πρόσφατη περιοδεία, Hackney Diamonds, περιλάμβανε 20 συναυλίες σε στάδια της Βόρειας Αμερικής μέσα σε τρεις μήνες.