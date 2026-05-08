Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα, η οποία ισχύει από την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιούνται ανά περιοχή, με βροχές, σκόνη και ανέμους να συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.

Καιρικά φαινόμενα και θερμοκρασίες

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά έως 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 21-23 βαθμούς στα βόρεια και έως 28 στη βόρεια Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4-7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασίες 10-25 βαθμοί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με παροδικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στις Κυκλάδες. Άνεμοι νότιοι 4-6, στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με βροχές στα βόρεια τη νύχτα. Άνεμοι νότιοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, που θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς. Θερμοκρασία 10-23 βαθμοί.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 9 Μαΐου 2026: Νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας έως 30 βαθμούς στην Κρήτη και τα ηπειρωτικά.

Κυριακή 10 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Δευτέρα 11 Μαΐου 2026: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιθανές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 12 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.