Τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό τους εισόδημα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον θεωρούν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν τεκμαρτά.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία η προθεσμία παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Τι προβλέπεται

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αίτηση.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε φορολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει αν τα δηλωμένα στοιχεία δικαιολογούν χαμηλότερο εισόδημα.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο με στοιχεία που αφορούν: