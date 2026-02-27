Ανοίγει η βεντάλια των ελεύθερων επαγγελματιών που θα λάβουν φέτος ελαφρύτερο «ραβασάκι» μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Με νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρουσιάστηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, μειώνεται κατά 30% το ελάχιστο ποσό εισοδήματος με βάση το οποίο θα φορολογηθούν οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

Έτσι μετά τις διορθώσεις και παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών ο χάρτης με τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις έχει ως εξής:

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα

Από το τεκμαρτό εισόδημα γλιτώνουν και θα φορολογηθούν αποκλειστικά με βάση το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα:

Νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας. Όσοι ξεκίνησαν το 2025 απαλλάσσονται από το τεκμαρτό σύστημα για το 2025 και για τα επόμενα δύο έτη, έως και το 2027.

Μητέρες- επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα έτη

Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας

Ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.

Άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, λόγω περιορισμένης επαγγελματικής ικανότητας

Καφενεία σε κοινότητες έως 500 κατοίκων ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Ποιοι βλέπουν μείωση 50%

Η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% ισχύει για:

Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

Επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων η σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Δικαιολογητικά

Πάντως για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από το τεκμαρτό εισοδήματος απαιτούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: