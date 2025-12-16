Με βάση το ποσοστό του πληθωρισμού αναμένεται να αυξηθούν το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθούν να καταβάλουν περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026 να επιλέξουν την κατηγορία ασφάλισης στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχεδόν το 90% των επαγγελματιών επιλέγει τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η εκπρ. Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το θέμα.

Πίνακας: Ασφαλιστικές Εισφορές (Παλαιό → Νέο ποσό)

Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αυτοαπασχολούμενοι

Κατηγορία Παλαιό Ποσό (€) Νέο Ποσό (€) 1η 244,65 250,53 2η 293,59 300,64 3η 351,84 360,28 4η 422,90 433,05 5η 506,78 518,95 6η 659,39 675,21

Επικουρική Ασφάλιση

Κατηγορία Παλαιό Ποσό (€) Νέο Ποσό (€) 1η 45,43 46,52 2η 54,76 56,07 3η 65,25 66,81

Αγρότες (ΟΓΑ)