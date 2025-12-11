Ο Τούρκος δημοσιογράφος και διευθυντής σύνταξης του Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών. Μετά την απολογία του στον εισαγγελέα οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του μαζί με τρία ακόμη άτομα. Τέσσερις συγκατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αφορά κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών, προμήθεια και παροχή χώρου για κατανάλωση, καθώς και συμμετοχή σε πάρτι όπου φέρεται να γινόταν χρήση ουσιών και πολλαπλές σεξουαλικές συνευρέσεις. Οι κατηγορίες βασίζονται σε καταθέσεις «μυστικού μάρτυρα» και άλλων πληροφοριοδοτών, σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο.

Οι κατηγορίες εις βάρος του Ερσόι

Στην εισαγγελική παραπομπή αναφέρεται ότι οι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ο Ερσόι, κατηγορούνται πως παρείχαν χώρο και διευκόλυναν τη χρήση ναρκωτικών, προμήθευαν γυναίκες με ουσίες και ότι, μετά τη χρήση, λάμβαναν χώρα ομαδικές σεξουαλικές επαφές. Για τον Ερσόι ειδικότερα σημειώνεται ότι, αξιοποιώντας το επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον, έφερνε σε επαφή γνωστούς του άνδρες με γυναίκες, αποκομίζοντας φερόμενα επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη.

Οι αρχές θεωρούν τις καταθέσεις των μαρτύρων επαρκείς για την προσωρινή κράτηση, εκτιμώντας ότι οι συγκατηγορούμενοί του λειτουργούσαν σε συνεννόηση και κοινό σχεδιασμό.

Η υπερασπιστική γραμμή του δημοσιογράφου

Ο ίδιος ο Ερσόι, στην πολυσέλιδη απολογία του, απορρίπτει στο σύνολό τους τις κατηγορίες για χρήση ή διακίνηση ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντάς τες «χυδαίες» και υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ουσιών. Αναφέρει ότι ορισμένοι μάρτυρες έχουν προσωπικές αντιδικίες ή συμφέροντα εις βάρος του, ενώ επικαλείται παλαιότερες καταγγελίες του για ανώνυμους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, από τους οποίους –κατά τον ίδιο– ξεκίνησαν παρόμοιοι ισχυρισμοί.

Στην κατάθεσή του εξηγεί τις σχέσεις του με πρόσωπα από τον χώρο των ΜΜΕ και της πολιτικής, τονίζοντας ότι πρόκειται για επαγγελματικές ή φιλικές γνωριμίες χωρίς παράνομες συναλλαγές. Υποστηρίζει ότι, ως στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού, είχε περιορίσει την παρουσία φίλων του στην οθόνη για να αποφύγει υπόνοιες εύνοιας.

Αρνήσεις και αντιπαραθέσεις

Ο Ερσόι απορρίπτει ειδικότερα τις αναφορές σε «ομαδικό σεξ», εμπλοκή του σε τροχαίο υπό την επήρεια ουσιών και χρήση τηλεφώνων φίλων του για παραγγελία ναρκωτικών, λέγοντας ότι υπάρχουν επίσημα έγγραφα της αστυνομίας που αντικρούουν αυτές τις αναφορές. Εξηγεί ακόμη ταξίδια και κοινωνικές εξόδους που περιγράφονται στο φάκελο, δίνοντάς τους –σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή– τον χαρακτήρα ιδιωτικών διακοπών ή επαγγελματικών επαφών.

Τέλος, ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω επαγγελματικών αντιπαραθέσεων και παλαιότερων προσωπικών συγκρούσεων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα προσώπων με τα οποία έχει έρθει σε ρήξη και που, όπως λέει, έχουν λόγο να τον βλάψουν.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Παρά τους ισχυρισμούς του, το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και κίνδυνος επανάληψης των πράξεων ή άσκησης πίεσης σε μάρτυρες. Ως εκ τούτου, αποφάσισε την προφυλάκισή του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με συλλογή νέων καταθέσεων και αξιολόγηση των στοιχείων.