Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η αποκάλυψη ότι σε ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα μαθητές ηλικίας 9 έως 16 ετών με αυτισμό φέρονται να ήταν δεμένοι στα θρανία τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν με κινητό τηλέφωνο από γονέα μαθητή, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μετά τη δημοσιοποίησή τους, η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της επαρχίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti Bursa’da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT — Objektif Türk (@objektifturkcom) December 8, 2025

Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα μαθητή του σχολείου, κατήγγειλε ότι τα παιδιά υφίστανται βρισιές και προσβολές. Όπως δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα Milliyet, «Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, η έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους σχετικά με τα παιδιά προκαλούν σοβαρές βλάβες. Λόγω των αμόρφωτων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Γίνονται τα πάντα, από βρισιές μέχρι και δέσιμο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα».

«Δένουν τα παιδιά για να τα ελέγχουν»

Η ίδια πρόσθεσε: «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες και γαλήνιες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις, απαγορεύεται”. Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Το κάνουν επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δυνάμεις. Τους δένουν για να τους ελέγχουν».

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στην Τουρκία, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.