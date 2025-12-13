Για χιλιάδες συνταξιούχους, η καθημερινότητα μπορεί να είναι μια ατέλειωτη πρόκληση, ειδικά όταν χρειάζονται συνεχή βοήθεια και φροντίδα. Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ αποτελεί μια κρίσιμη οικονομική ανάσα, αυξάνοντας τη σύνταξη κατά 50% για όσους κριθούν δικαιούχοι από τις αρμόδιες επιτροπές.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα απευθύνεται σε συνταξιούχους αναπηρίας, σε θανόντες οι οποίοι πληρούν τα ίδια κριτήρια, καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους γήρατος. Πρόκειται για μια προσωπική ενίσχυση που δεν μεταβιβάζεται σε κανέναν άλλο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης στην καθημερινή ζωή.

Πόσο διαρκεί και πώς καταβάλλεται

Η επιπλέον παροχή ισούται με το 50% της βασικής σύνταξης και καταβάλλεται για όσο διάστημα η ΚΕΠΑ εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη συνοδού. Σε περίπτωση βελτίωσης ή επιδείνωσης της υγείας, το ποσό επανεξετάζεται. Η πληρωμή γίνεται απευθείας μαζί με τη σύνταξη, χωρίς καθυστερήσεις.

Πώς να κάνετε αίτηση

Η διαδικασία είναι πλέον εύκολη και ψηφιακή: μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο gov.gr, με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Παρακολούθηση πορείας

Μέσα στην πλατφόρμα, κάθε βήμα της αίτησης εμφανίζεται με ξεκάθαρες ενδείξεις: από την προσωρινή αποθήκευση, μέχρι την τελική έκδοση της Γνωμάτευσης Αναπηρίας. Ο χρήστης ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται η διαδικασία και τι μένει να ολοκληρωθεί.

Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ δεν είναι απλά μια οικονομική ενίσχυση. Είναι μια πραγματική στήριξη σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναγνωρίζοντας την αξία της καθημερινής βοήθειας και φροντίδας για μια αξιοπρεπή ζωή.