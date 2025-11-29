Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν πριν από τις εορτές, με τους συνταξιούχους να βλέπουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου 2025. Οι πληρωμές θα συνοδευτούν από σημαντικές αλλαγές στη φορολογία και αυξήσεις στα ποσά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα περιλαμβάνουν μείωση της παρακράτησης φόρου, λόγω της εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση 2,4% για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά και 1,2% για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2026. Από το 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως.

Ημερομηνίες καταβολής ανά Ταμείο

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 έχουν ως εξής:

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά, νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) για τους «νέους» συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Οι συντάξεις των συγκεκριμένων Ταμείων θα πληρωθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

ΝΑΤ

Οι συντάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Δημόσιο

Οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν επίσης τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα ακολουθήσουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το Δημόσιο.

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα πληρωθούν επίσης στις ίδιες ημερομηνίες.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις την ίδια ημέρα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχει αποφασίσει η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες, στις αντίστοιχες ημερομηνίες ανά Ταμείο.