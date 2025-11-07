Η απόφαση για κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), από τα οποία έχουν κλείσει ήδη 46, και η παράλληλη επιβάρυνση χαμηλοσυνταξιούχων κατά την είσπραξη επιδομάτων προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει το επικοινωνιακό έδαφος, επαναφέροντας στο προσκήνιο κοινωνικά μέτρα και παροχές, καθώς η μεταρρύθμιση πλήττει κυρίως ηλικιωμένους και κατοίκους μικρών πόλεων και χωριών που εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω των ΕΛΤΑ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ

Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά περίπου 1,15 εκατομμύρια συνταξιούχους, με τα εξής κριτήρια:

Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άτομα ή 26.000 ευρώ για ζευγάρια.

Όριο ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για άτομα ή 300.000 ευρώ για ζευγάρια.

Ηλικία άνω των 65 ετών (δηλαδή όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τον Δεκέμβριο 2024).

Δεν εργάζονται.

Εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία ή λήπτες επιδομάτων, για τους οποίους δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.

Αντιδράσεις για παρακράτηση επιδομάτων μέσω ΕΛΤΑ

Η απόφαση των ΕΛΤΑ να παρακρατούν μέρος των επιδομάτων προκαλεί έντονες αντιδράσεις από χαμηλοσυνταξιούχους. Όσοι συνεχίζουν να εξυπηρετούνται μέσω ταχυδρόμου και να λαμβάνουν το επίδομα με επιταγή, θα παρακρατηθούν 6,90 ευρώ ανά πληρωμή (ή 13,80 ευρώ για ζευγάρι), ενώ επιπλέον 13,80 ευρώ θα παρακρατηθούν από τη σύνταξη Δεκεμβρίου, φτάνοντας συνολικά τα 27,60 ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Η κίνηση αυτή εντείνει την αγανάκτηση των ηλικιωμένων που πλήττονται από το κλείσιμο των καταστημάτων σε μικρές πόλεις και χωριά.