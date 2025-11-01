Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί αυτόματα η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους στις 28 Νοεμβρίου την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ, που θα καταβληθεί αυτόματα μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Η οικονομική βοήθεια αφορά δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο 2025. Για την καταβολή ισχύουν ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος, ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι) και περιουσία έως 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Εκτός μένουν εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά ή λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη, καθώς και όσοι εισπράττουν αναδρομικά ή άλλα επιδόματα.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Για ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διαμορφώνεται στα 500 ευρώ.