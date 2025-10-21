Η πληρωμή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ για συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, με τα κριτήρια χορήγησης να αναμένεται να εξειδικευτούν άμεσα.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ θα πραγματοποιηθεί φέτος στα μέσα Νοεμβρίου για περίπου 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους. Από αυτούς, οι 1,1 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, ενώ περίπου 300.000 λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα ή σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Για τους συνταξιούχους, προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και όριο ηλικίας τα 65 έτη. Αντίθετα, για τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και όσους λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια.

Η εξειδίκευση των κριτηρίων θα γίνει με υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η καθυστέρηση της απόφασης οφείλεται στη συζήτηση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ σχετικά με το αν στα εισοδηματικά κριτήρια θα συνυπολογιστούν και τα τεκμαρτά εισοδήματα. Αν και η σχετική διάταξη νόμου τα περιλαμβάνει, αναμένεται ακόμη η τελική διευκρίνιση.

Ένα ακόμη ζήτημα υπό διευκρίνιση αφορά το αν το όριο ηλικίας των 65 ετών θα συνδέεται με τον χρόνο καταβολής της σύνταξης. Ο νόμος ορίζει ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και να λαμβάνουν σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν καλύπτονται όσοι έκλεισαν τα 65 πέρυσι αλλά συνταξιοδοτήθηκαν φέτος.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να λάβουν το επίδομα οι συνταξιούχοι, απαιτείται το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 26.000 ευρώ για έγγαμους. Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Στο φορολογητέο εισόδημα δεν υπολογίζονται τα εισοδήματα άλλων μελών που φιλοξενούνται από τους συνταξιούχους, όπως ενήλικα τέκνα που διαμένουν μαζί τους. Για όσους έχουν μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη, λαμβάνεται υπόψη το ποσό μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και την εισφορά αλληλεγγύης.

Για ζευγάρια συνταξιούχων, το επίδομα καταβάλλεται και στους δύο αν έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο και το συνολικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά τους (μετά τις κρατήσεις) δεν υπερβαίνει τα 2.167 ευρώ. Αν ο ένας μόνο έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας, το επίδομα χορηγείται σε αυτόν, εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια.

Για άγαμους ή χήρους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, το μηνιαίο ποσό σύνταξης που δικαιούται το επίδομα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.167 ευρώ προ φόρου. Σε περίπτωση άλλων εισοδημάτων, το συνολικό ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό το όριο.

Η προσωπική διαφορά στη σύνταξη λαμβάνεται υπόψη και μπορεί να αποκλείσει ορισμένους συνταξιούχους από το επίδομα, αν υπερβούν τα εισοδηματικά όρια. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 1.000 ευρώ σύνταξη πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά αν λαμβάνει και 300 ευρώ προσωπική διαφορά, τότε το εισόδημα ξεπερνά το όριο και δεν δικαιούται το επίδομα.

Ταμεία με τους περισσότερους δικαιούχους

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι δικαιούχοι του επιδόματος προέρχονται από τους παρακάτω φορείς:

ΟΓΑ (μέση σύνταξη: 500 ευρώ μηνιαίως)

ΟΑΕΕ (μέση σύνταξη: 700 ευρώ το μήνα)

ΙΚΑ (μέση σύνταξη: 850 ευρώ το μήνα)

ΕΤΑΑ (μέση σύνταξη: περίπου 800 ευρώ το μήνα)

ΝΑΤ (μέση σύνταξη: 900-1.000 ευρώ)

Λίγοι συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς και των ΔΕΚΟ και τραπεζών, αναμένεται να πληρούν τα κριτήρια για το επίδομα των 250 ευρώ.