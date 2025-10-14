Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει η αυτόματη καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ, κατόπιν σχετικής διασταύρωσης των στοιχείων που έχει ο e -ΕΦΚΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του, Φωτεινή Βρύνα. «Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει τα 65 τους χρόνια θα λάβουν την ενίσχυση εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000, 26.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο για έγγαμο, 300.000 το περιουσιακό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την κα Βρύνα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, «πριν τις γιορτές, τον Δεκέμβριο, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου θα δουν οι συνταξιούχοι διπλό όφελος στην τσέπη τους, τόσο από την αύξηση των κύριων συντάξεων για το 2026 που υπολογίζεται στο 2,4%, όσο και από την φορολογική μεταρρύθμιση».

Οι δικαιούχοι

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 409,13 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2025 και θα προστεθούν σε αυτό τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Αναπηρικά επιδόματα

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 1.157.551 συνταξιούχους (62% των άνω των 65), 248.823 άτομα με αναπηρία και 34.357 ανασφάλιστους ηλικιωμένους.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 360 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση αφορά πάνω από 1 εκατ. άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.