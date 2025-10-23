Η καταβολή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ για συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρικών παροχών θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο, καθώς τα κριτήρια χορήγησης αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Η αρχική ημερομηνία πληρωμής είχε οριστεί για το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ θα γίνει φέτος στα μέσα Νοεμβρίου, ωφελώντας περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες. Από αυτούς, 1,1 εκατομμύριο είναι συνταξιούχοι, ενώ περίπου 300.000 άτομα λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα ή σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Οι μεμονωμένοι συνταξιούχοι θα λάβουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια 500 ευρώ. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους αναφοράς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στρατιωτικοί κ.ά.). Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν γεννηθεί έως και 31 Δεκεμβρίου 1959.

Τα κριτήρια χορήγησης

Πέρα από το ηλικιακό όριο, για να λάβει κάποιος το επίδομα των 250 ευρώ πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο 5217/2025, να πληροί σωρευτικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ για άγαμους και τα 26.000 ευρώ για έγγαμους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας –με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ– δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, δεν υπόκειται σε κανένα τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ θα μείνουν αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς έχουν τεθεί «κόφτες» που περιορίζουν την καταβολή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.