Σημαντικές ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους θα δουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί από αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Πρόκειται για πέντε διαφορετικές ενισχύσεις που θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τις 28 Νοεμβρίου», ανέφερε. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθεί η ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για όσους μένουν σε νοίκι.

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι χωρίς αίτηση, αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Αφορά ανασφάλιστους, υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, με ηλικιακό κόφτη 65 ετών και εισοδηματικά όρια έως 14.000 ευρώ ατομικό και 27.000 ευρώ οικογενειακό.

Η τρίτη ενίσχυση αφορά τις τακτικές αυξήσεις συντάξεων, που θα καταβληθούν πριν τα Χριστούγεννα και υπολογίζονται γύρω στο 2-2,5% ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Για πρώτη φορά, συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση, ισοδύναμη με το 50% της κανονικής, μετά από 12-13 χρόνια.

Η τέταρτη ενίσχυση είναι η μείωση παρακράτησης φόρου, που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2026, αλλά θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς των μισθωτών και συνταξιούχων ήδη από τις αρχές του χρόνου. Η μέγιστη αύξηση μπορεί να φτάσει τα 92 ευρώ το μήνα, ενώ η μέση αύξηση εκτιμάται στα 20-25 ευρώ.

Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, «2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις, κάποιοι διπλές, κάποιοι τριπλές ή τετραπλές, ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και τα κριτήρια που έχουμε θεσπίσει».

Επιπλέον, οι μισθωτοί θα δουν ουσιαστική ενίσχυση από τη μείωση των κλιμάκων άμεσης φορολόγησης, με μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και μειωμένο για ηλικίες 25-30. Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα έχουν επίσης σημαντική φορολογική ελάφρυνση.

Με τις αλλαγές αυτές, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί αναμένεται να δουν αυξήσεις και ενισχύσεις άμεσα στους λογαριασμούς τους, ενώ η νέα φορολογική πολιτική στοχεύει στην οικονομική στήριξη των οικογενειών και των νέων εργαζομένων.