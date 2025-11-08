Με σημαντικές παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα, η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που υπερψηφίστηκε την Παρασκευή (07/11), φέρνει αλλαγές στην κλίμακα φόρου εισοδήματος, μειώνει τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, μειώνει τον ΦΠΑ σε νησιά και προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις για τα Σώματα Ασφαλείας, επηρεάζοντας εκατομμύρια πολίτες και στοχεύοντας στη φορολογική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη.

Στους περισσότερο κερδισμένους ωστόσο περιλαμβάνονται οι νέοι, ειδικά οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί, καθώς η αναθεωρημένη κλίμακα, μαζί με τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, οδηγούν σε μια ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο είναι ένα πακέτο που αφορά το σύνολο των πολιτών και ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική, ως συνέχεια της στρατηγικής που ξεκίνησε το 2019 με στόχους τη δημοσιονομική σταθερότητα, την αύξηση επενδύσεων και απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Κατά την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό 8,6% και έθεσε ως ορίζοντα έως το 2027 τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος

Κεντρικό σκέλος του νομοσχεδίου αποτελεί η αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος. Ο συντελεστής για τα 10.000–20.000 ευρώ μειώνεται στο 20%, για τα 20.000–30.000 ευρώ στο 26% και για τα 30.000–40.000 ευρώ στο 34%, ενώ εισάγεται νέος συντελεστής 39% για το τμήμα 40.000–60.000 ευρώ. Ο ανώτατος συντελεστής 44% διατηρείται για υψηλότερα εισοδήματα. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος προβλέπονται πρόσθετες μειώσεις ανά παιδί: 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία και μηδενισμός με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Σύμφωνα με την παρουσίαση, περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αύξηση καθαρού εισοδήματος, ενώ ένα νοικοκυριό με 40.000 ευρώ και δύο παιδιά εκτιμάται ότι θα πληρώσει το 2026 φόρο μειωμένο κατά 2.200 ευρώ (κατά 3.000 ευρώ με τρία παιδιά).

ΕΝΦΙΑ

Στην ακίνητη περιουσία, εισάγεται σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους: μείωση κατά 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή από το 2027, με εξαίρεση κατοικίες αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες και 12.700 οικισμούς. Παράλληλα, ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων. Για τα εισοδήματα από ενοίκια θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα 12.000–24.000 ευρώ, με στόχευση στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, παρατείνεται για όλο το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και διατηρείται η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη σε περιπτώσεις μακροχρόνιας μείωσης κενών κατοικιών. Στα τεκμήρια διαβίωσης προβλέπεται μείωση 30%–35% για κατοικίες και αυτοκίνητα, με ειδική πρόβλεψη ώστε για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 ο υπολογισμός να γίνεται με βάση τους ρύπους. Εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα. Συνολικά, 477.000 φορολογούμενοι εκτιμάται ότι ωφελούνται από το νέο καθεστώς.

ΦΠΑ

Ενεργοποιείται μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Π.Ε. Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, από 01.01.2026.

Μισθολογικές παρεμβάσεις για τα σώματα ασφαλείας

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μισθολογικές παρεμβάσεις για τα σώματα ασφαλείας: αυξήσεις αποδοχών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, θέσπιση επιδόματος διοίκησης κατά το πρότυπο των Ενόπλων Δυνάμεων και επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου στους αστυνομικούς της ηπειρωτικής μεθορίου. Για την τόνωση της ανάπτυξης προβλέπεται διπλή έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως άμυνα, κατασκευή οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων. Παράλληλα, παρατείνεται για το 2026 το καθεστώς κινήτρων ηλεκτρονικών πληρωμών και ορίζεται ότι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα υπολογίζονται διπλά στο απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών.