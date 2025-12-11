Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, που για το 2026 διαμορφώνονται στο 2,4%. Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 19 έως 70 ευρώ το μήνα, και για πρώτη φορά το μέτρο αφορά και όσους είχαν προσωπική διαφορά.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μέσα από νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία καταργεί τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν πλήρεις ετήσιες αυξήσεις χωρίς συμψηφισμούς. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, όλοι οι δικαιούχοι θα βλέπουν ολόκληρο το ποσό της αύξησης στην τσέπη τους. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο».

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 671.586 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 45%, περίπου 300.000 άτομα, θα δουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 ολόκληρο το ποσό της αύξησης. Οι υπόλοιποι, που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά, θα λάβουν το 50% της αύξησης.

Υπάρχει, όμως, και μια ενδιάμεση ζώνη συνταξιούχων με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, η οποία συνολικά δεν ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης. Οι συνταξιούχοι αυτοί θα δουν στην τσέπη τους από 50,01% έως 99,99% της αύξησης, ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως και όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν κάθε χρόνο το 100% της ετήσιας αύξησης, χωρίς καμία περικοπή.

Η τροπολογία προβλέπει ότι:

«Οι συνταξιούχοι με διαμορφωθείσα, κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μικρότερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026, λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το ποσό της αύξησης, το ποσό της αύξησης που εναπομένει, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτατο ποσό αύξησης το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αύξησης.

Οι συνταξιούχοι με διαμορφωθείσα κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μεγαλύτερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026, λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης, το υπολειπόμενο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης».

Οι κατηγορίες που ευνοούνται περισσότερο είναι:

Όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά.

Όσοι είχαν μικρή προσωπική διαφορά και αυτή καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις.

Νέοι συνταξιούχοι μετά το 2019, που δεν είχαν προσωπική διαφορά.

Οι ωφελημένοι του νέου συστήματος προσωπικής διαφοράς είναι οι συνταξιούχοι με συντάξεις:

έως 1.200 € και υπόλοιπο διαφοράς έως 50-55 €.

με διαφορά 100–150 €, που θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026.

του πρώην ΟΑΕΕ, με διαφορά έως 450 €, που θα λάβουν για πρώτη φορά πραγματική αύξηση.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 θα συνοδεύονται από τη μείωση της παρακράτησης φόρου μετά και την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας από 1/1/2026.

Νίκη Κεραμέως: «Προχθές φέραμε την διάταξη που βάζει τέλος στο θέμα της προσωπικής διαφοράς»

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την καταβολή των συντάξεων και την προσωπική διαφορά.

«Έχουμε καταβάλει μία τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα πιο νωρίς. Οι καταβολές θα γίνουν 19 & 22 Δεκεμβρίου. Κατά κανόνα σημαίνει ότι θα δουν 18 και 19 τα χτήματα. Οι συντάξεις αυτές που θα είναι του Ιανουαρίου θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Προχθές φέραμε την διάταξη που βάζει τέλος στο θέμα της προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή κατά 50% μείωση της προσωπικής διαφοράς από τώρα και κατά 100% από του χρόνου. Μείωση 50% το 2026 και το 2027 πλήρης κατάργηση. Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή στις 1/1/26, επηρεάζει και τις συντάξεις», υπογράμμισε.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μέσω ανάρτησής του στο TikTok, σημειώνοντας ότι «από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως».

Στο βίντεό του, ο πρωθυπουργός εξηγεί ότι «με νόμο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, μια ακόμα από τις μεγάλες ατυχίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά». Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από τη 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις» και προσθέτει ότι «κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων».

«Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το “παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω”. Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πλέον κάθε αύξηση θα καταβάλλεται πλήρης.

Δείτε το βίντεο: