Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων, η οποία προχωρά μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή. Σε ανάρτησή του στο TikTok, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «μια από τις πιο μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «από 1η Ιανουαρίου 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως». Η εξέλιξη αυτή, όπως υπογράμμισε, θα οδηγήσει σε πραγματικές αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους.

«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το “παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω”. Δηλαδή με απλά λόγια τέλος η προσωπική διαφορά».

@kyriakosmitsotakis_ Τέλος η προσωπική διαφορά! Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis