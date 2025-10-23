Με πέντε στοχευμένες παρεμβάσεις στις συντάξεις επιδιώκει η κυβέρνηση να δώσει οικονομικές ανάσες στους συνταξιούχους το 2026, μετά από απώλειες ύψους 160 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία. Η αρχή των μέτρων θα γίνει τον Νοέμβριο, με την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ το νέο έτος θα ακολουθήσουν αυξήσεις 2,4% στις συντάξεις και η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Παράλληλα, θα τεθούν σε ισχύ και νέες φορολογικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, διπλή φορολόγηση θα συνεχίσουν να υφίστανται περίπου 440.000 συνταξιούχοι που επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη.

Αυξήσεις συντάξεων από το 2026

Πριν από τα Χριστούγεννα, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθεί η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% (μεικτά). Η αύξηση αντιστοιχεί σε 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ και φτάνει έως 65 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις μεταφράζονται σε 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Η μέση καθαρή αύξηση θα κυμανθεί από 12 έως 20 ευρώ μηνιαίως για συντάξεις 500–850 ευρώ, έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ και έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ. Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι εισπράττουν προσωρινή ή έναντι σύνταξη· τα ποσά θα καταβληθούν μαζί με τα αναδρομικά όταν εκδοθεί η οριστική. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η αύξηση 2,4% υπολείπεται του πληθωρισμού, ο οποίος κινείται στο 3%, ενώ για τέταρτη συνεχή χρονιά δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκατ. δικαιούχων.

Επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου ο ΕΦΚΑ προγραμματίζει την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, με 500 ευρώ για τα ζευγάρια. Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα χωρίς αίτηση, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα μείνουν εκτός λόγω εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων.

Το επίδομα δεν θα λάβουν όσοι είναι κάτω των 65 ετών, έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, εργάζονται, εισέπραξαν αναδρομικά το 2024 ή λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025. Εκτός μένουν επίσης μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Από 1ης Ιανουαρίου 2026 και κάθε επόμενο έτος, 671.584 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα δουν αυξήσεις. Από το 2027 ο συμψηφισμός θα καταργηθεί πλήρως, ώστε οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση. Για το 2026 θα δοθεί τουλάχιστον το ήμισυ.

Οι ωφελημένοι θα είναι κυρίως όσοι έχουν συντάξεις έως 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά έως 55 ευρώ, καθώς και συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ με διαφορά έως 450 ευρώ. Για παράδειγμα, αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η διαφορά 25 ευρώ, ο συνταξιούχος θα λάβει 15 ευρώ. Αν η διαφορά είναι 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ.

Η ΕΑΣ και η διπλή φορολόγηση

Περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, καθώς διάταξη στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει πάγωμα της ΕΑΣ για όσους σταματούν οριστικά την εργασία τους. Στόχος είναι να μην επιβαρύνονται με υψηλότερο κλιμάκιο μετά την προσαύξηση της σύνταξης.

Ωστόσο, η μνημονιακή διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ παραμένει για περίπου 440.000 συνταξιούχους. Παρά τις 20 περικοπές της περιόδου των μνημονίων, η ΕΑΣ εξακολουθεί να ισχύει, με το συνολικό κόστος για τους συνταξιούχους να φτάνει τα 10 δισ. ευρώ σε 14 χρόνια. Μόνο για το 2025, η σχετική επιβάρυνση υπολογίζεται σε 886 εκατ. ευρώ.

Μειώσεις φόρου για υψηλότερα εισοδήματα

Συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, λόγω μειωμένης παρακράτησης φόρου. Οι υπόλοιποι, με εισόδημα έως 833 ευρώ μηνιαίως, παραμένουν στο αφορολόγητο όριο, το οποίο δεν έχει τιμαριθμοποιηθεί.