Περίπου 650.000 παλαιοί συνταξιούχοι έχουν μείνει εγκλωβισμένοι στην προσωπική διαφορά και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυξήσεων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, από το 2023 και μετά που άρχισαν να αυξάνονται οι συντάξεις. Η προσωπική διαφορά είναι το τμήμα της σύνταξης που έχασαν οι παλαιοί συνταξιούχοι μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου. Για να μη μειωθούν οι συντάξεις τους, συνεχίζουν να λαμβάνουν τη διαφορά από την αρχική και υψηλότερη σύνταξη που είχαν, η οποία διαφέρει για κάθε συνταξιούχο. Άρα, οι συντάξεις τους θα παραμείνουν «παγωμένες» μέχρι οι αυξήσεις που καταβάλλονται από το 2023 και μετά να ισοφαρίσουν το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Για να αποφευχθεί το διαρκές πάγωμα των συντάξεών τους, η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια εν όψει της οριστικοποίησης του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη φετινή ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο.

Για να αποφευχθεί το διαρκές πάγωμα των συντάξεών τους, η κυβέρνηση εξετάζει:

την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την ενσωμάτωσή της στις συντάξεις, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να πάρουν αυξήσεις από το 2026 ,

, ή το κούρεμα της προσωπικής διαφοράς κατά ένα σημαντικό ποσοστό.

Οι επιπτώσεις για όσους δεν θα λάβουν αύξηση και οι κερδισμένοι της τελευταίας αναπροσαρμογής

Αν η προσωπική διαφορά παραμείνει ως έχει, οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν αύξηση θα δικαιούνται εφάπαξ επίδομα:

100 ευρώ για κύριες συντάξεις από 1.100 έως 1.600 ευρώ,

150 ευρώ για κύριες συντάξεις από 700 έως 1.100 ευρώ και

200 ευρώ για κύριες συντάξεις έως 700 ευρώ.

Όσοι έχουν άθροισμα σύνταξης και προσωπικής διαφοράς προ φόρου πάνω από 1.600 ευρώ δεν θα δικαιούνται το επίδομα.

Κερδισμένοι είναι οι περίπου 300.000 συνταξιούχοι που μηδένισαν την προσωπική διαφορά με τον δεύτερο επανυπολογισμό συντάξεων (νόμος Βρούτση) και λαμβάνουν τις αυξήσεις από το 2023 και μετά.

Χαμένοι είναι οι νέοι συνταξιούχοι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που δεν έχουν προσωπική διαφορά, ακόμη και αν η μείωση της σύνταξής τους πριν το 2018 υπερέβαινε το 20%.