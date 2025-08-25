Σε ερώτηση για την «κόντρα» της Κυριακής 24/8 μεταξύ του ιδίου του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά η οποία αφορούσε το ΑΕΠ και το πρωτογενές πλεόνασμα ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης. Αυτό μάλιστα είναι πολύ επικίνδυνο για την αντιπολίτευση της χωράς. Είτε πιάστηκαν στην φάκα είτε πιάστηκαν να εξαπατούν τους πολίτες. Η αύξηση του ΑΕΠ περιλαμβάνει και της αύξηση του πληθωρισμού. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει ένα νούμερο που έχει ήδη υπολογίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και του προσθέτει ξανά τις ίδιες επιπτώσεις. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα μας είναι νέους απατεώνες. Η Ελλάδα πλήρωσε πολλά από πολιτικούς που μοιράζουν λεφτά παίζοντας με την μοίρα των πολιτών».

Για το αίτημα ΠΑΣΟΚ και την επικείμενη πρόταση Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Κάθε τι που προτείνεις πρέπει να το έχει υπολογίσει. Πρέπει αρχικά να υπολογίσουν τα λεφτά και δεύτερον τους ψηφοφόρους. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μία περίεργη λαϊκίστικη πολιτική των δανεικών οπού έτσι συστήθηκε και στους πολίτες της χώρας τα τελευταία χρόνια. Το πιο οξύμωρο είναι ότι ενώ ζητούν αύξηση στα πάντα, καταγελούν τα φορολογικά έσοδα του κράτους τα οποία έχουν αυξηθεί. Είναι αδιανόητο να μιλάει ένα κόμμα για φορο-επιστροφή και να μην μπορεί να πει έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση της ΝΔ».

Για την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε:

«Στους μόνους που έχει λείψει ο Τσίπρας είναι στους 17000 βαρυποινίτες, στους βιαστές, στους εγκληματίες τους οποίους “κέρδησε” με τους νόμους της κυβέρνησης του. Δεν ξέρω πως γίνεται σε κάποιον που είναι ακόμη βουλευτής να του λείπει η πολιτική. Ο κ. Τσίπρας εξαπάτησε την κοινωνία».

Σε ερώτηση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Ελπίζουμε αυτή την φορά η εξεταστική να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αναμένουμε σημαντικά νέα για την επιστροφή των κλεμμένων. Εκείνοι που αποχώρησαν από την εξεταστική κουνάνε συνέχεια το δάχτυλο όπως και εκείνοι που έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές την επιστολική ψήφο την καταγελούν. βγάλτε εσείς άκρη».

Για την Κυριακάτικη κόντρα Ζαχαριάδη – Γεωργιάδη στην οποία ο κ. Ζαχαριάδης κατηγόρησε τον δεύτερο για «εξίσωση του κομμουνισμού με τον ναζισμό» ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε:

«Τρεις πρακτικές χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν να ξεπλύνουν τους δολοφόνους του παρελθόντος. Πρώτον τους δίνουν ιδεολογίες για να δικαιολογήσουν τις δολοφονίες και τα εγκλήματα τους. Δεύτερον κατηγορούν τους “απέναντι” λέγοντας ότι είναι χειρότεροι και τρίτον καταδικάζουν αυτούς που λένε την ιστορική αλήθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους “ολοκληρωτισμούς” και τους “σταλινισμούς”, κάθε ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία».

Η Εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτιρίων του, το 1954. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία.

Σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτιριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα. Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος ο οποίος ανακαινίζεται μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα».

10.000 σχεδόν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, 8.823 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων και 993 μόνιμοι διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στους 38.500 που έχουν γίνει από το 2019. Επιπλέον, φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να φτάνει το 3,4%.

Και αυτό, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν σε 5,1%.

Η υπερεργασία στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη σε στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Μεταξύ αυτών είναι:

· η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και

· η αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους 49,5 εκατ. ευρώ. To 2018 έγιναν 54.294 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 8.473 πρόστιμα ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε σε 76,4%, έναντι 69,3% το 2019, δηλαδή περισσότεροι από 3 στους 4 μισθωτούς εργάζονται, σήμερα, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2019. Το 2024 οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν, κατά μέσο όρο, 38 ώρες, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, έναντι 38,1 ωρών το 2023.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η αύξηση των μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Νέο πλαίσιο εφαρμόζεται, πλέον, σχετικά με την διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθής καταγραφής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Εάν η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

· Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

· Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

· Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Με το νέο πλαίσιο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

