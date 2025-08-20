Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ξεκινώντας από τις εξελίξεις στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και τη θέση της Ελλάδας ως προς την επίτευξη συμφωνίας, στάθηκε στη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού στις δυο τηλεδιασκέψεις (ΕΛΚ & Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), χαρακτηρίζοντας ως θετικό το γεγονός, ότι φαίνεται να υπάρχει μια «όποια ορατότητα» για ειρήνη μετά τις επαφές στις ΗΠΑ και κατά τη συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης. «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων».

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», προσέθεσε.

«Επειδή βλέπω ξαφνικά μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων και πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων εκ δεξιών ημών αλλά και εξ αριστερών, που αμφισβητούν τη στάση της χώρας ότι πήρε την ευρωπαϊκή αυτονόητη θέση υπέρ της Ουκρανίας, αυτή η εκ του παραθύρου νέα διατύπωση είναι υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεχωρίσουμε τις εισβολές. Δεν μπορεί να καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολή να λες “δεν πειράζει, ας κάνουμε τα στραβά μάτια“».

«Βλέπω ξαφνικά να αναπτύσσεται η ρητορική, ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να υιοθετήσει τη θέση υπέρ της Ουκρανίας. Αυτή η θέση που εμφανίζεται ως πατριωτικά είναι εθνική επιζήμια. Η Ελλάδα έχει υποστεί τη ρητορική του αναθεωρητισμού και την έχει αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στέκεται απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό και δεν θα μπορούσε να έχει άλλη θέση από αυτή υπέρ του αμυνόμενου» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε μιλάμε για παιδιά από Ουκρανία είτε από Παλαιστίνη».Στη συνέχεια, ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Πρόσθεσε ότι η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξει και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση. «Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα».

«Καλό είναι να μην προτρέχουμε, καλό είναι να σεβόμαστε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτήν τη στιγμή έχουν μεγάλη αγωνία να σώσουν το σπίτι και τη ζωή τους. Υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν ή και χάθηκαν. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν κάποιοι αλά καρτ ευαίσθητοι. Νομίζω για κάθε άνθρωπο η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε είναι ένα παιδί στην Ουκρανία είτε στην Παλαιστίνη είτε ένας όμηρος στο Ισραήλ».