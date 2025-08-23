«Η Ημέρα της Μαύρης Κορδέλας είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία επέτειος. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων, του Σταλινισμού και του Ναζισμού, αποτελεί μία διαρκή υπενθύμιση πως ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην 23η Αυγούστου που καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ημέρα μνήμης των θυμάτων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων.
Β. Κικίλιας: Διαρκείς έλεγχοι στην ακτοπλοΐα σε ημερόπλοια – Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος
Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται οι αστυνομικοί έλεγχοι στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (πλοία που εκτελούν ημερήσια δρομολόγια αναψυχής), στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης ενόψει της ολοκλήρωσης της καλοκαιρινής περιόδου.
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας
Σήμερα στις 12:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αλεξάνδρειας Ημαθίας, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που έφυγε ξαφνικά στα 59 του. Παρόντες θα είναι η οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της ΝΔ.
Τσακαλώτος κατά Τσίπρα: Διαβάζοντας τη συνέντευξή του, μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αντέδρασε στη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μέσω ανάρτησής του. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, έθεσε κάποια ερωτήματα προς το πρόσωπο του πρώην συνεργάτη του, Αλέξη Τσίπρα, και κλείνει ρωτώντας: «Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε […]
Υπεγράφη η ΚΥΑ για το νέο πλαίσιο για τη διαπίστωση ανηλικότητας αιτούντων άσυλο – Συνδυασμός τριών μεθόδων
Οι υπουργοί Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνος Πλεύρης και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους. Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της ορθής καταγραφής και η ενίσχυση της διαφάνειας στις […]
Αλεξάνδρα Σδούκου: Ο κ. Τσίπρας είναι αντιμέτωπος με τα δικά του πεπραγμένα
Η Αλεξάνδρα Σδούκου εξέφρασε εκ μέρους όλης της οικογένειας της ΝΔ τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι «προσέφερε πολλά στην παράταξη, στον τόπο του και στη χώρα» σε συνέντευξή της το πρωί στο MEGA. Αναφερόμενη στην πρόσφατη αξιολόγηση της κυβέρνησης και την έρευνα της Eurostat για την υγεία, η εκπρόσωπος […]