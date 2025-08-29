Ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφέρθηκε στις αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την εισήγηση του οικονομικού επιτελείου:
- Προβλέπεται ενσωμάτωση (κατάργηση) της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις.
- Αυτό θα σημάνει οριστικό τέλος στο «πάγωμα» των αυξήσεων για περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν πραγματική αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
Ο κ. Μπούρλος τόνισε: «Η αίσθησή μου είναι ότι αν προχωρήσει αυτή η ρύθμιση, θα μιλάμε για πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο τελικό ποσό της σύνταξης».
Ασφαλιστικές κατηγορίες – Παράδειγμα
Εργαζόμενος με 40 χρόνια ασφάλισης
1η κατηγορία
Εισφορές 245 € → σύνταξη 900 €
2η κατηγορία
Εισφορές 294 € → σύνταξη 990 €
3η κατηγορία
Εισφορές 352 € → σύνταξη 1.130 €
4η κατηγορία
Εισφορές 423 € → σύνταξη 1.310 €
5η κατηγορία
Εισφορές 507 € → σύνταξη 1.520 €
6η κατηγορία
Εισφορές 660 € → σύνταξη 1.900 €