Ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφέρθηκε στις αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την εισήγηση του οικονομικού επιτελείου:

Προβλέπεται ενσωμάτωση (κατάργηση) της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις .

στις καταβαλλόμενες . Αυτό θα σημάνει οριστικό τέλος στο «πάγωμα» των αυξήσεων για περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν πραγματική αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Ο κ. Μπούρλος τόνισε: «Η αίσθησή μου είναι ότι αν προχωρήσει αυτή η ρύθμιση, θα μιλάμε για πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο τελικό ποσό της σύνταξης».

Ασφαλιστικές κατηγορίες – Παράδειγμα

Εργαζόμενος με 40 χρόνια ασφάλισης

1η κατηγορία

Εισφορές 245 € → σύνταξη 900 €

2η κατηγορία

Εισφορές 294 € → σύνταξη 990 €

3η κατηγορία

Εισφορές 352 € → σύνταξη 1.130 €

4η κατηγορία

Εισφορές 423 € → σύνταξη 1.310 €

5η κατηγορία

Εισφορές 507 € → σύνταξη 1.520 €

6η κατηγορία

Εισφορές 660 € → σύνταξη 1.900 €