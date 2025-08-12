Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον Σεπτέμβριο 2025, το οποίο προβλέπει νωρίτερα τις πληρωμές. Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται πλέον την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα και την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής έχουν ως εξής:

Ταμείο / Κατηγορία — Ημερομηνία Πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017, νόμος 4387/2016): Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΟΑΕΕ: Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΟΓΑ: Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΙΚΑ: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΝΑΤ: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Δημόσιο: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Υπόλοιπα ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών): Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες, στις παραπάνω ημερομηνίες.