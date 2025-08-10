Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Ταμείο / ΚατηγορίαΗμερομηνία Πληρωμής
Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017, νόμος 4387/2016)Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΙΚΑΠέμπτη 28 Αυγούστου 2025
ΟΑΕΕΤρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΟΓΑΤρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΝΑΤΠέμπτη 28 Αυγούστου 2025
ΔημόσιοΠέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Υπόλοιπα ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών)Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Προσωρινές συντάξεις ΕΔ, ΣΑ, ΠΣΠέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Πληρωμή την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αποφάσισε να καθιερωθεί η ταυτόχρονη πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

