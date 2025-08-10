Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.
Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής
|Ταμείο / Κατηγορία
|Ημερομηνία Πληρωμής
|Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017, νόμος 4387/2016)
|Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
|ΙΚΑ
|Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
|ΟΑΕΕ
|Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
|ΟΓΑ
|Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
|ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)
|Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
|ΝΑΤ
|Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
|Δημόσιο
|Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
|Υπόλοιπα ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
|Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
|Προσωρινές συντάξεις ΕΔ, ΣΑ, ΠΣ
|Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Πληρωμή την ίδια ημερομηνία
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αποφάσισε να καθιερωθεί η ταυτόχρονη πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε μόνιμη βάση.
Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.