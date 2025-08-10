Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Ταμείο / Κατηγορία Ημερομηνία Πληρωμής Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017, νόμος 4387/2016) Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ΙΚΑ Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ΟΑΕΕ Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ΟΓΑ Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ΝΑΤ Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 Δημόσιο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 Υπόλοιπα ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 Προσωρινές συντάξεις ΕΔ, ΣΑ, ΠΣ Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Πληρωμή την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αποφάσισε να καθιερωθεί η ταυτόχρονη πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.