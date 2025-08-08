Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα. Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2025:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Σεπτεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

(Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης). (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017)

Πληρωμή την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αποφάσισε να καθιερωθεί η ταυτόχρονη πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.