Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμών για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025. Οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με κύριες και επικουρικές συντάξεις να καταβάλλονται ταυτόχρονα.

Ημερομηνίες ανά ταμείο:

Νέοι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών): Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων διευκολύνει τους συνταξιούχους στον προγραμματισμό των οικονομικών τους, ενώ η ταυτόχρονη πληρωμή κύριων και επικουρικών απλοποιεί τη διαδικασία.