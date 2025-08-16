Καταβολές ύψους 53.688.748,03 ευρώ θα πραγματοποιηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικά 67.677 δικαιούχων κατά το διάστημα από 18 έως και 22 Αυγούστου 2025. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά, για τους δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Αυγούστου , θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 ασφαλισμένους, που αφορούν παροχές σε χρήμα όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και έξοδα κηδείας.

Αντίστοιχα, από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

. 13.000.000 ευρώ σε 12.000 ωφελούμενους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης .

Πρόγραμμα πληρωμής συντάξεων Σεπτεμβρίου 2025

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνεται, «οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα», την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει ταυτόχρονα.

Οι ημερομηνίες πληρωμών διαφοροποιούνται ανά ταμείο: Οι νέοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ θα λάβουν τη σύνταξή τους την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, ενώ για τα Ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Αναλυτικές ημερομηνίες ανά ταμείο

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 .

Για οποιαδήποτε μεταβολή ή επικαιροποίηση σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των ασφαλιστικών ταμείων και του Υπουργείου.