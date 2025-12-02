Νωρίτερα θα γίνουν φέτος τον Δεκέμβριο οι πληρωμές των αυξημένων (2,4%) συντάξεων Ιανουαρίου 2026. Λόγω της εορτής των Χριστουγέννων έρχεται νωρίτερα και η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους. Παράλληλα αλλαγές επέρχονται για τους παλιούς συνταξιούχους (πριν το 2016) που έχουν προσωπική διαφορά καθώς και σε όσους επιβαρύνονται με την ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). Για μία ακόμη χρονιά, χωρίς αύξηση θα μείνουν οι επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατ. συνταξιούχους.

Ημερομηνίες πληρωμής

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 είναι οι εξής:

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου: Κύριες και επικουρικές από ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1η.1.2017. Επίσης, θα καταβληθούν συντάξεις από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

Κύριες και επικουρικές από ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1η.1.2017. Επίσης, θα καταβληθούν συντάξεις από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου: ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο.

Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει τους υπολογισμούς για τον ακριβή προσδιορισμό της δαπάνης, η οποία για το 2026 εκτιμάται συνολικά σε 542 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 467 εκατ. ευρώ αφορούν τις αυξήσεις των συντάξεων και 75 εκατ. ευρώ τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Οι καθαρές αυξήσεις ανά κατηγορία σύνταξης υπολογίζονται ως εξής:

12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500 – 850 ευρώ,

Έως 31 ευρώ για συντάξεις 800 – 1.300 ευρώ,

Έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300 – 1.500 ευρώ,

Έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500 – 1.800 ευρώ,

Έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800 – 2.700 ευρώ.

Έως και 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ. Αυξήσεις στις συντάξεις θα λάβουν οι εξής κατηγορίες δικαιούχων:

Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και η σύνταξή τους έχει ήδη επανυπολογιστεί. Παλαιοί συνταξιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός. Η αύξηση θα δοθεί στο ισχύον ποσό και θα αναπροσαρμοστεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συντάξεις που δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, όπως του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.

Ποιοι δεν παίρνουν αύξηση

Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η οριστική. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν παγωμένες για μία ακόμη συνεχόμενη χρονιά. Να σημειωθεί επίσης ότι η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023 – 2025 ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).

Εισφορά Αλληλεγγύης

Ταυτόχρονα, αλλαγές θα υπάρξουν και στην κλίμακα με την οποία επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ, μεταβάλλονται τα ποσά επί των οποίων επιβάλλεται κράτηση. Ετσι, το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την κράτηση θα ανεβεί στα 1.469,85 ευρώ, από 1.434 ευρώ που είναι σήμερα για το οποίο παρακρατείται το 3%. Με Εισφορά Αλληλεγγύης επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι που έχουν αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων πάνω από τα 1.434 ευρώ από όπου ξεκινούν οι κρατήσεις της ΕΑΣ. Πρόκειται για μια διπλή και άδικη φορολόγηση, μέσω ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης). Στα 10 δισ. ευρώ κινείται ο λογαριασμός που πλήρωσαν οι συνταξιούχοι σε 14 χρόνια, μέσω της ισχύουσας μνημονιακής ΕΑΣ, μια πρωτοφανής διπλή και άδικη φορολόγηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» ότι μειώνει τούς φόρους. Μόνο για το 2025 οι 440.000 συνταξιούχοι με ΕΑΣ θα πληρώσουν 886 εκατ. ευρώ όταν η κυβέρνηση εξήγγειλε συνολικά φορολογικά μέτρα, για το 2026, ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Προσωπική διαφορά

Στους ωφελούμενους συνταξιούχους που θα πάρουν για πρώτη φορά αύξηση τον Δεκέμβριο περιλαμβάνονται 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς ήταν «αποκλεισμένοι» από τις αυξήσεις διότι κάθε επιπλέον ποσό συμψηφιζόταν και μείωνε την προσωπική διαφορά.

Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, οι 671.586 συνταξιούχοι θα πάρουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης από αυτή που τους αναλογεί και από τα τέλη του 2026 (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης ανεξαρτήτως αν έχουν προσωπική διαφορά.

Οι κατηγορίες που ευνοούνται περισσότερο είναι:

Οσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά.

Οσοι είχαν μικρή προσωπική διαφορά και αυτή καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις.

Νέοι συνταξιούχοι μετά το 2019, που δεν είχαν προσωπική διαφορά.

Οι ωφελημένοι του νέου συστήματος προσωπικής διαφοράς είναι οι συνταξιούχοι με συντάξεις:

έως 1.200 € και υπόλοιπο διαφοράς έως 50-55 €.

με διαφορά 100–150 €, που θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026.

του πρώην ΟΑΕΕ, με διαφορά έως 450 €, που θα λάβουν για πρώτη φορά πραγματική αύξηση.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 θα συνοδεύονται από τη μείωση της παρακράτησης φόρου μετά και την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας από 1/1/2026.