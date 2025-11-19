Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του πρώτου έργου ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκε χθες. Την ολοκλήρωση του πρώτου σημαντικού έργου ΕΣΠΑ που αφορά πάνω από 10 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων.

Υπάρχουν συνολικά 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων που ψηφιοποιούνται. Στη συνολική εικόνα σάρωσης έχει γίνει πάνω από το 80% των 53 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων. Μέσα στο 2026, με την ολοκλήρωση των έργων αυτών, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων.

«Ο e-ΕΦΚΑ είναι ο κατ’ εξοχήν οργανισμός στην υπηρεσία του πολίτη. Ο στόχος μας στον e- ΕΦΚΑ είναι να εξυπηρετούμε διαρκώς, καλύτερα τον πολίτη. Κάθε πρωτοβουλία, κάθε δράση στοχεύει στο να είμαστε πιο χρήσιμοι στους πολίτες. Σε αυτόν ακριβώς τον άξονα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, κάθε εργαζόμενος του e-ΕΦΚΑ, συνολικά ο οργανισμός τα τελευταία έξι χρόνια έχει καταφέρει έναν σημαντικό μετασχηματισμό ο οποίος έχει αποδώσει απτά οφέλη για τους πολίτες» σημείωσε η υπουργός κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο τεράστιο εμπόδιο που κλήθηκε να υπερκεράσει ο φορέας, «το χαρτώο αρχείο».

«Ολη η ασφαλιστική ιστορία της χώρας βρισκόταν σε χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στη μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και αυτό το εμπόδιο βήμα βήμα το εξουδετερώνουμε όλοι μαζί» δήλωσε.

«Υπάρχουν έργα που αποσκοπούν πρώτα στη σάρωση όλης αυτής της ασφαλιστικής ιστορίας και εν συνεχεία ψηφιοποίησης, δηλαδή εξαγωγής με ψηφιακό τρόπο, όλων αυτών των δεδομένων. Οταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια του χρόνου, πλέον θα έχουμε ακόμα ταχύτερους χρόνους απονομής συντάξεων» κατέληξε η υπουργός.

Τα τελευταία έξι χρόνια σημειώνεται σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης συντάξεων. Το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες για την έκδοση κύριας σύνταξης, ενώ σήμερα κατά μέσο όρο 42 ημέρες. Η ολοκλήρωση της «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» εντός του 2026 αναμένεται να συντμήσει περαιτέρω και τον χρόνο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων με τους ωφελουμένους να υπολογίζονται συνολικά σε πάνω από 600.000.