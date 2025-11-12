Ο Νοέμβριος φτάνει στο τέλος του και φέρνει μαζί τα νέα για τις συντάξεις Δεκεμβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής, ώστε οι συνταξιούχοι να γνωρίζουν πότε θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους και να οργανώσουν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους. Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, καλύπτοντας όλα τα ταμεία, παλιά και νέα, καθώς και το Δημόσιο.

Αναλυτικά οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.