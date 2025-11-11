Ο Νοέμβριος μπαίνει στην τελική του ευθεία και μαζί του φέρνει και τα νέα για τις συντάξεις Δεκεμβρίου. Αν είστε συνταξιούχος ή έχετε κάποιον κοντινό σας που περιμένει την πληρωμή, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στις ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, ώστε να ξέρετε πότε θα δείτε τα χρήματα στον λογαριασμό σας και να οργανώσετε καλύτερα τον προϋπολογισμό σας.

Αναλυτικά οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.