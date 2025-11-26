Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 για τους μισθωτούς και το Δημόσιο. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια ημέρα θα πληρωθούν όλα τα πρώην Ταμεία Μισθωτών, καθώς και οι συντάξεις του ΝΑΤ, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων. Πρόκειται για την ενιαία ημερομηνία πληρωμής που αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων.

Πληρώνονται οι μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

-Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.