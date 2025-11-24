Από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, εμφανίζονται στα ΑΤΜ τα ποσά των συντάξεων Δεκεμβρίου για όσους θα πληρωθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ενώ για όσους οι συντάξεις θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 : Συντάξεις νέων συνταξιούχων από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016), καθώς και κύριες συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025: Συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημοσίου και λοιπών ταμείων μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ αποφάσισαν πλέον οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις να καταβάλλονται ταυτόχρονα, για να διευκολύνονται οι συνταξιούχοι.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν τα ποσά στα ΑΤΜ των τραπεζών ήδη από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της πληρωμής, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους.