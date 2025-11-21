Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να αναμορφώσει το μοντέλο συνταξιοδότησης, σε μια περίοδο που η γήρανση του πληθυσμού και οι μεταβολές στην αγορά εργασίας ασκούν έντονες πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την αυτόματη εγγραφή των εργαζομένων σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, με δυνατότητα αποχώρησης εφόσον το επιθυμούν. Το σύστημα αυτό, γνωστό ως auto enrolment, έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένο σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, όπου τα ποσοστά συμμετοχής αυξήθηκαν σημαντικά.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει να μετατρέψει τις αποταμιεύσεις των πολιτών σε επενδυτικά κεφάλαια, ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και διασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μέλλον για τους συνταξιούχους. Μέσω της αυτόματης εγγραφής, η Ε.Ε. επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη χαμηλή συμμετοχή στα ιδιωτικά προγράμματα, που συχνά οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης και οικονομικής παιδείας.

Εφαρμογή και οφέλη

Σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η αυτόματη εγγραφή έχει ήδη υιοθετηθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων και αυξημένες αποταμιεύσεις. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων περιλαμβάνονται η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η καλύτερη προσαρμογή στις δημογραφικές αλλαγές. Οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, επωφελούνται από σταθερότερα εισοδήματα κατά τη συνταξιοδότηση.

Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των συντάξεων. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από τα δημόσια ταμεία, που δοκιμάζονται από τις δημογραφικές εξελίξεις και τις αλλαγές στην απασχόληση.

Προκλήσεις και αντιδράσεις

Παρά τα πλεονεκτήματα, η πρωτοβουλία συναντά εμπόδια. Σε χώρες όπως η Ισπανία, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θεωρείται νομικά περίπλοκη, καθώς αγγίζει ζητήματα συνταγματικής προστασίας του κοινωνικού κράτους. Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι – συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις – εκφράζουν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για τα επαγγελματικά ταμεία και του Κανονισμού PEPP. Παράλληλα, η EIOPA, η ευρωπαϊκή αρχή ασφαλίσεων, αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων παραμένει ανεπαρκής, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Προς ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο συνταξιοδότησης

Αν η μεταρρύθμιση εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την ασφάλεια συνταξιοδότησης εκατομμυρίων πολιτών. Η αυτόματη εγγραφή, ως «σιωπηλή» αλλαγή, υπόσχεται να ενισχύσει την αποταμίευση και να ενδυναμώσει τις κεφαλαιαγορές, χωρίς να περιορίζει το δικαίωμα επιλογής των εργαζομένων.

Ωστόσο, η επιτυχία της εξαρτάται από τον προσεκτικό σχεδιασμό και την προσαρμογή στα εθνικά νομικά και κοινωνικά πλαίσια. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση της ιδιωτικής αποταμίευσης και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων.