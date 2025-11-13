Πρόταση για μείωση των φραγμών που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη όσον αφορά το εμπόριο και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού -σε σχέση με αυτά που παρατηρούνται στις ΗΠΑ– κάτι που θα αύξανε την παραγωγικότητα της ΕΕ κατά περισσότερο από 20% κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε νέα του έκθεση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το Ταμείο σε μελέτη για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης (Europe 2025 Regional Economic Outlook), λαμβάνοντας υπόψη τις δευτερογενείς επιπτώσεις μέσω υψηλότερων επενδύσεων ένα τέτοιο πακέτο θα έκλεινε σχεδόν πλήρως το χάσμα του κατά κεφαλήν εισοδήματος με τις ΗΠΑ. Ενδιάμεσο πακέτο μεταρρυθμίσεων όπου όλα αυτά τα κενά θα μειωθούν στο μισό θα απέφερε σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας της τάξης του 8,7%, επισημαίνεται ακόμη.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ευρώπης παραμένουν υποτονικές. Αν και τα περισσότερα προβλήματα είναι γνωστά, δεν έχει αναληφθεί ακόμη αποφασιστική πολιτική δράση, όπως σημειώνεται. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος των πλεονεκτημάτων από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται και τον τρόπο κατανομής τους.

Η ανάλυση του ΔΝΤ, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «δείχνει ότι το χάσμα παραγωγικότητας στην Ευρώπη οφείλεται κυρίως στις ανεπάρκειες στους ευρωπαϊκούς κόμβους παραγωγής όπου συγκεντρώνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς με εγχώριες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα ξεμπλοκάρει τους υποκείμενους περιορισμούς και θα οδηγήσει σε αύξηση του εμπορίου μέσα στην ΕΕ και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Κατά συνέπεια, οι υπάρχοντες κόμβοι παραγωγής θα αναπτυχθούν, νέοι κόμβοι θα αναδυθούν σε περιοχές υψηλού δυναμικού και η παραγωγικότητα και το εισόδημα θα αυξηθούν».

Καθώς οι εργαζόμενοι μετακινούνται, ορισμένες περιοχές εντός των χωρών ενδέχεται να δουν μείωση της παραγωγικότητας, αλλά η αυτή μείωση θα είναι μικρή σε σχέση με τα συνολικά κέρδη, εκτιμάται.

Το Ταμείο επισημαίνει ακόμη την ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές για τη μεγιστοποίηση των οφελών στους κόμβους παραγωγής όπως διασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγασης, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη στις περιφέρειες που υστερούν.

Το ΔΝΤ κάνει λόγο για τρεις επιπτώσεις από ένα τέτοιο πακέτο μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ.

Πρώτον, μια συντονισμένη ώθηση εγχώριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για το κλείσιμο του μισού από τα υπάρχοντα διαρθρωτικά κενά σε όλη την Ευρώπη αυξάνει την παραγωγικότητα κατά 6,4% στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική ΕΕ (CESEE) και κατά 4,9% στις προηγμένες οικονομίες της ΕΕ, εξαιρουμένης της CESEE. «Η περιοχή CESEE της ΕΕ επωφελείται περισσότερο από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δεδομένων των υψηλότερων αρχικών στρεβλώσεων», επισημαίνει το Ταμείο.

Δεύτερο, μια μείωση των εμπορικών φραγμών στο μισό της απόστασης που χωρίζει την ΕΕ από τις ΗΠΑ θα αύξανε την παραγωγικότητα της ΕΕ κατά περίπου 1,8%. Τα κέρδη παραγωγικότητας στην περιοχή CESEE της ΕΕ (κατά 2,4%) είναι συνολικά ελαφρώς υψηλότερα από εκείνα στις προηγμένες οικονομίες της ΕΕ, εκτός της CESEE (κατά 1,8%). Ενώ οι περιφέρειες στις χώρες της ΕΕ επωφελούνται περισσότερο από το υψηλότερο αρχικό άνοιγμα του εμπορίου, οι χώρες της ΕΕ στις περιοχές της CASEE έχουν μεγαλύτερο περιθώριο για τη μείωση των εμπορικών εμποδίων, σημειώνεται.

Τρίτος, η μείωση των εμποδίων στην κινητικότητα στο μισό του χάσματός τους με τις ΗΠΑ αυξάνει τη συνολική παραγωγή κατά περίπου 1,8%, αν και μια τέτοια πολιτική οδηγεί σε μια πιο έντονη ανακατανομή μεταξύ των χωρών, σημειώνεται. «Η παραγωγικότητα στις χώρες της ΕΕ εκτός από τις χώρες της CASEE αυξάνεται κατά 1,6%, ενώ η παραγωγικότητα στις χώρες CASEE μειώνεται κατά 1,4% εάν αυτή η μεταρρύθμιση επιδιωχθεί μεμονωμένα, καθώς οι οικονομίες κλίμακας και οι δευτερογενείς επιπτώσεις υποχωρούν». Μια σημαντική μετανάστευση που σχετίζεται με την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης μεμονωμένα υποδηλώνει ότι το ΑΕΠ στις χώρες CASE μειώνεται περαιτέρω, προσθέτει το Ταμείο.