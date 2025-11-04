Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην πορεία προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να περάσουν σε νέα φάση. Αντίθετα, η Γεωργία φαίνεται να απομακρύνεται από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν που δημοσιεύεται σήμερα, «η διαδικασία διεύρυνσης προχωρά πλέον ταχύτερα σε σχέση με τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια». Η έκθεση αξιολογεί την πρόοδο των δέκα υποψήφιων χωρών για ένταξη στην ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η έκθεση αποδεικνύει πως το Κίεβο «προχωρά με αποφασιστικότητα» προς την ευρωπαϊκή του πορεία. Σε ανάρτησή του στο Χ, κάλεσε την ΕΕ να αναλάβει «αποφασιστική δράση για το ξεπέρασμα των τεχνητών εμποδίων προς μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

Η επιτάχυνση της διαδικασίας διεύρυνσης καταγράφεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Την επόμενη χρονιά, η Ουκρανία και η Μολδαβία απέκτησαν καθεστώς υποψήφιων χωρών, ενώ οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες επανεκκίνησαν.

Πρόοδος και προκλήσεις για Ουκρανία και Μολδαβία

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι Ουκρανία και Μολδαβία έχουν επιδείξει σαφή προσήλωση στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Οι Μολδαβοί ψηφοφόροι, εξάλλου, επιβεβαίωσαν αυτή τη στάση στις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή εντοπίζει ως μοναδική σκιά τον αγώνα κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία. «Οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς και στην κοινωνία των πολιτών, πρέπει να αντιστραφούν», επισημαίνει η έκθεση.

Η αναφορά σχετίζεται με νόμο που προέβλεπε κυβερνητική εποπτεία στους ανεξάρτητους οργανισμούς κατά της διαφθοράς, προκαλώντας αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στο Κίεβο. Μετά την έντονη δυσαρέσκεια των Βρυξελλών, ο νόμος ανακλήθηκε.

Παρά το επεισόδιο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με στόχο –σύμφωνα με το Κίεβο– να ολοκληρωθούν έως το 2028. Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν τον στόχο «φιλόδοξο», ζητώντας όμως «επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων» και ενίσχυση του κράτους δικαίου. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επόμενη φάση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το ουγγρικό βέτο και η Γεωργία

Η μετάβαση στην επόμενη φάση απαιτεί ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών-μελών. Η Ουγγαρία, στενή σύμμαχος της Μόσχας, παραμένει αντίθετη στην ένταξη της Ουκρανίας, μπλοκάροντας και τη διαδικασία για τη Μολδαβία, που προχωρά παράλληλα.

Αντίθετα, οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία έχουν παγώσει, καθώς το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα στο Τμπιλίσι έχει ουσιαστικά αποσύρει τη χώρα από την ευρωπαϊκή πορεία της.

Οι υπόλοιπες υποψήφιες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο του Μαυροβουνίου, το οποίο χαρακτηρίζει «την πλέον προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης», σύμφωνα με τη δήλωση της επιτρόπου Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ίδια επισήμανε ότι «Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ουκρανία και Μολδαβία ξεχώρισαν για τις μεταρρυθμίσεις τους το τελευταίο έτος».

Αντιθέτως, η πρόοδος στα Δυτικά Βαλκάνια παραμένει περιορισμένη. Στη Βοσνία, η πολιτική κρίση στη Σερβική Δημοκρατία «υπονόμευσε την πορεία προς την ΕΕ», ενώ στη Σερβία οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν και η αντιευρωπαϊκή ρητορική ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία στις Βρυξέλλες.