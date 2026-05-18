Ένας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας αυτής.

Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτήν την περίοδο του χρόνου. Οι αρχές ερευνούν την πηγή από την οποία προήλθε ο ιός.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ελλιμενίστηκε σήμερα στο Ρότερνταμ. Μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι κάποιοι από αυτούς εμφάνιζαν μια σοβαρή ασθένεια του αναπνευστικού. Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο ενώ εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.