Η μητέρα του Μπεν Νίνταμ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μετά την ανακοίνωση της Aστυνομίας του South Yorkshire, ότι δεν θα συνεχίσει να διερευνά την εξαφάνιση του γιου της πριν από 35 χρόνια στο νησί της Κω στην Ελλάδα.

Η 51χρονη Κέρι Νίνταμ λύγισε, δηλώνοντας «σπαρακτικά συγκλονισμένη», όταν ενημερώθηκε πως η Μονάδα Σοβαρών Εγκλημάτων της Βρετανικής Αστυνομίας δεν θα είναι πλέον αρμόδια για την υπόθεση. Όπως της ειπώθηκε, η ευθύνη περνά πλέον στην Ελληνική Αστυνομία, λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων. «Αυτή είναι μια καταστροφική είδηση. Η υπόθεση θα περάσει αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές. Αν συμβεί αυτό, νιώθω πως πρέπει να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Ben, γιατί η ελληνική αστυνομία πάντα ήθελε αυτή η υπόθεση να ξεχαστεί», δήλωσε στην εφημερίδα «The Mirror».

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του South Yorkshire δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία και παραμένουμε δεσμευμένοι να στηρίζουμε την Κέρι. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κατάλληλοι μηχανισμοί παραμένουν λειτουργικοί». Η Κέρι, εμφανώς απογοητευμένη, τόνισε: «Για σχεδόν 35 χρόνια παλεύουμε καθημερινά να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν. Πιστεύουμε πως υπάρχουν ακόμη «δρόμοι», που δεν έχουν εξερευνηθεί. Αυτή η απόφαση είναι ένα τρομακτικό βήμα προς τα πίσω».

Η ματαίωση των ερευνών και η αίσθηση εγκατάλειψης

Η Κέρι, που ζει πλέον στην Τουρκία με τον σύντροφό της, ανέφερε πως είχαν προγραμματιστεί επαναλήψεις καταθέσεων μαρτύρων και συνάντηση με τον Έλληνα εισαγγελέα, οι οποίες ακυρώθηκαν. Πλέον, κάθε πληροφορία θα διαβιβάζεται μέσω της Interpol στις ελληνικές αρχές. «Είμαι συντετριμμένη, γιατί ήταν το μοναδικό μου στήριγμα, οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους μπορούσα να εμπιστευτώ τις πληροφορίες που λαμβάνω» είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί, πως η απόφαση δεν ήταν του ανώτερου ανακριτή της υπόθεσης, ο οποίος, όπως είπε, «είχε εξαιρετικά σχέδια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός είχε προγραμματίσει ταξίδι στην Κω μαζί με την Κέρι συνάντηση με τον Έλληνα εισαγγελέα, με στόχο τη δημιουργία κοινής ερευνητικής ομάδας. Όταν όμως ενημερώθηκε, ότι οι έρευνες σταματούν, η Kerry περιέγραψε πως ένιωσε «φρίκη και απόλυτο σοκ». «Έβαλα το χέρι στο στόμα μου και έλεγα “αυτό είναι λάθος”. Ήταν καθαρό σοκ και μετά συντριβή. Έκλαιγα ασταμάτητα, δεν μπορούσα να το πιστέψω», ανέφερε.

Η υπόθεση που συγκλόνισε Ελλάδα και Βρετανία

Ο Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991, ενώ έπαιζε με παιχνίδια έξω από το αγροτόσπιτο των παππούδων του στην Κω. Η μητέρα του εργαζόταν τότε σε ξενοδοχείο της περιοχής, ενώ η γιαγιά του, Κριστίν, τον πρόσεχε. Από τότε, δεν υπήρξαν ουσιαστικές ενδείξεις από τις ελληνικές αρχές.

Το 2011, η αστυνομία του South Yorkshire ανέλαβε ξανά την υπόθεση και πραγματοποίησε δύο μεγάλες έρευνες στο σημείο. Η δεύτερη έγινε το 2016, μετά από μαρτυρία ότι ο μικρός μπορεί να σκοτώθηκε σε δυστύχημα με εκσκαφέα, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί ποτέ αυτό το σενάριο.

Την τελευταία ημέρα των ερευνών βρέθηκε ένα κίτρινο παιδικό αυτοκινητάκι με ίχνη αίματος, τα οποία τελικά δεν ταυτοποιήθηκαν με το DNA του Ben. Παρά τις προσπάθειες, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην αλήθεια.

Η επιστολή προς την κυβέρνηση και η σύγκριση με την υπόθεση McCann

Η Κέρι απορρίπτει τη θεωρία του δυστυχήματος και πιστεύει πως ο γιος της απήχθη. Έχει απευθύνει επιστολή στην κυβέρνηση, περιγράφοντας τα «αδιανόητα χρόνια οδύνης» που έχει υποστεί η οικογένεια.

Στην επιστολή της προς τον Κιρ Στάρμερ, αναφέρει: «Ο Μπεν ήταν ένα μικρό αγόρι που εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος. Η ζωή του είχε σημασία τότε και έχει σημασία και σήμερα. Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τη διαφορά στη μεταχείριση ανάμεσα στην υπόθεση του Μπεν και εκείνη της Μαντλίν ΜακΚάν».

Η Κέρι επισημαίνει ότι, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία εξασφάλισε πρόσφατα επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 108.000 λιρών για την υπόθεση Μακ Κάν, η αστυνομία του South Yorkshire έχει λάβει συνολικά λιγότερα από 2 εκατομμύρια λίρες, σε διάστημα σχεδόν διπλάσιο. «Δεν ζηλεύω κανένα παιδί που λαμβάνει βοήθεια. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ την ανισότητα. Ο γιος μου δεν πρέπει να ξεχαστεί, επειδή πέρασαν δεκαετίες ή επειδή η υπόθεσή του είναι δύσκολη», υπογραμμίζει.

Η απάντηση της αστυνομίας

Σε νέα ανακοίνωση, η αστυνομία του South Yorkshire ανέφερε: «Παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία. Έχουμε διασφαλίσει τη συνεργασία μέσω της Interpol, που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τη διασύνδεση δυνάμεων διεθνώς».

Η υπηρεσία τόνισε, ότι συνεχίζει να διαθέτει πόρους για την υπόθεση, με αξιωματικό σύνδεσμο της οικογένειας και ντετέκτιβ ως σημείο επαφής για νέες πληροφορίες. «Ο ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και άλλες αρχές επιβολής νόμου», ανέφερε η ανακοίνωση.