Άκαρπη απέβη η σημερινή (18/5) συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, με βασικά θέματα συζήτησης την μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικούς Σταθμούς, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας κ.α.).

Όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ, το υπουργείο Εσωτερικών δεν παρουσίασε στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καμία ουσιαστική πρόταση για την επίλυση του μείζονος προβλήματος, που αφορά τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές των δήμων.

«Από τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών φαίνεται πώς η κυβέρνηση συνολικά επιθυμεί να συνεχίσει να κρατά σε ″ομηρία″ τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές των δήμων, να τους έχει εξαρτώμενους και ελεγχόμενους. Δεν φάνηκε καμία απολύτως πολιτική βούληση για οριστική λύση, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με φιλότιμο, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό προσφέρουν χρόνια τώρα τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Αύριο (19/5) μάλιστα θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέχρι τα δίκαια αιτήματα τους να γίνουν αποδεκτά. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές των δήμων και να καταργηθεί η αντεργατική ″διάταξη Βορίδη″» υπογραμμίζεται.