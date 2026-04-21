Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καλεί σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην οδό Καρόλου 24, στην Πλατεία Καραϊσκάκη. Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15), όπου οι εργαζόμενοι επιδιώκουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης αποτελεί η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Κέντρα Κοινότητας.