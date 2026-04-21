Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Θέλτα στο «Καμπ Νόου», το βράδυ της Τετάρτης (22/4), ψάχνοντας μια νίκη που θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της La Liga.

Με επτά αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, οι Καταλανοί βρίσκονται στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ουσιαστικά θέλουν τρεις με τέσσερις νίκες για να «κλειδώσουν» τον τίτλο στην Ισπανία.

Η αποτυχία του Champions League είναι πρόσφατη, με τους «μπλαουγκράνα» να αποκλείονται από την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μένοντας για μια ακόμα χρονιά, χωρίς το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για το τι λείπει από την ομάδα, προκειμένου να φτάσει ως το τέλος του δρόμου, με την απάντηση του να είναι ξεκάθαρη.

«Έχει να κάνει με την ορμή και τις λεπτομέρειες, και αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να έχουμε διαθέσιμους τους παίκτες. Δεν είχαμε τον Ντε Γιονγκ, τον Ραφίνια… Χρειαζόμαστε έναν παίκτη που να είναι ηγέτης. Πέρυσι είχαμε τον Ινίγο, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης. Χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που να είναι ικανοί κατά τη διάρκεια του αγώνα και που να μπορούν να μας πουν πού πρέπει να πάμε. Θα μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις», επισήμανε ο Φλικ.